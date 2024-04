El PSE-EE se presenta como el dique de contención de EH Bildu

«Dique de contención» de EH Bildu. El candidato a lehendakari del PSE-EE , Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas vascos no pondrán «en riesgo la estabilidad» del País Vasco, y ha ratificado que van a ser el «dique de contención» de EH Bildu, mientras que Podemos y Sumar «se dedican a engordarla», en detrimento de ellos mismos.

Lee más aquí Bildu supera al PNV por la mínima y los socialistas decidirán el lendakari. El instituto Gad3 prevé para Bildu entre 28 y 30 diputados en el Parlamento de Vitoria , lo que en el mejor de los casos le deja a ocho de la mayoría absoluta para asegurarse que su nuevo candidato, Pello Otxandiano, sea el primer lendakari bildutarra.

PSE-EE EH Bildu Podemos Sumar Izquierda Vasca Estabilidad

