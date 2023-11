El precio de la vivienda en España no bajará en 2023, sino el año que viene

Rectificación a la vista. Contrariamente a lo que se esperaba antes de verano, el precio de la vivienda no bajará este 2023, sino ya el año que viene; será bien entrado el año y con una caída de, como máximo, el 5% en zonas donde la demanda no esté congestionada. Es decir, lejos de los principales núcleos urbanos de nuestro país, donde como mucho puede esperarse que al menos no sigan subiendo

. Esta es la nueva previsión del sector, que se ajusta porque a cierre de octubre la evolución de los precios del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano (la mayoritaria, al representar el 80% de las compraventas) sigue, tozuda, al alza. En ese mes suben un 8,31% si se compara con el octubre del año anterior, según pisos.com; un 7,1%, según Idealista, y un 6,6% de acuerdo con Fotocasa. Todos apuntan a que el metro cuadrado supera, de media, los 2.000 euros. La escalada ha sido tal que el precio medio es ya apenas un 4,7% inferior al máximo histórico, alcanzado en la burbuja (2.115 euros por metro cuadrado en junio de 2007). Con dos meses de trabajo por delante antes de concluir el 2023, se asume que solo se puede ya esperar que al menos se vaya aplanando esa subida. O sea, que llegue la estabilización de precios. Todos los especialistas consultados por EL ESPAÑOL-Invertia subrayan esa predicción tomando como referencia no ya la comparativa con octubre de 2022, sino con septiembre de 202

:

INVERTIA: Aena gana 1.139 millones hasta septiembre, un 71,3% más y prevé cerrar el año con récord de viajerosLa compañía estima cerrar 2023 con alrededor de 280 millones de pasajeros en España.

Fuente: Invertia | Leer más »

RTVE: Rally: Campeonato de España desde La Nucia 2023, directoSigue en directo el Supercampeonato de España de rallyes 'Rally La Nucia', desde este municipio de Alicante. El deporte, en RTVE Play

Fuente: rtve | Leer más »

EXPANSIONCOM: El fenómeno 'uptober' deja al bitcoin sin rival en los mercados en 2023El arranque de noviembre otorga una relevancia especial a la estacionalidad en los mercados tradicionales. La Bolsa afronta sus meses históricamente más favorables con la expectati

Fuente: expansioncom | Leer más »

A3NOTICIAS: Santoral: estos son los santos que se celebran en noviembre de 2023Consultar el santoral de cada mes es una de las tradiciones más populares de España.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

YO_DONA: Los mejores calendarios de Adviento de belleza 2023La cuenta atrás para Navidad ha comenzado y la mejor forma de esperar es con un calendario de Adviento. Cada vez más marcas de cosmética apuestan por este tipo de sets, una...

Fuente: yo_dona | Leer más »

20M: Así han sido los mejores disfraces de las estrellas de Hollywood este Halloween 2023Megan Fox, Margot Robbie, Bradley Cooper o Leonardo DiCapario son algunos de los actores y actrices que divertían con sus trajes en la noche de brujas.

Fuente: 20m | Leer más »