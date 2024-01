El príncipe Federico de Dinamarca será proclamado rey

Este 14 de enero el príncipe heredero Federico de Dinamarca (por fin, o a su pesar) será proclamado rey por la primera ministra Mette Frederiksen en el balcón del Castillo de Christiansborg de Copenhague.

Federico X, como Felipe VI, no será coronado, aunque el monarca español sí juró el cargo, como antes lo hizo su padre Juan Carlos I, ante las Cortes con la corona tumular de Carlos III como testigo de excepción sobre la Presidencia del Congreso de los Diputados convertida en una especie de altar. Para que la corona real danesa abandone el Castillo de Rosenborg, donde se exhibe, habrá que esperar a la futura muerte de un monarca danés, presumiblemente al triste fallecimiento de la reina Margarita II. La corona de Christian V, que forma parte del escudo nacional y del real danés, fue utilizada por los monarcas absolutistas de Dinamarca desde el rey que da nombre al tocado hasta Christian VIII, coronado en 1840. Inspirada en la de Luis XIV de Francia, fue elaborada con oro por el orfebre alemán Paul Kurtz entre 1670 y 1671 en Copenhague





