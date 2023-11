El Portal: el restaurante que no puedes dejar de visitar en Alicante

Hay quienes aseguran que no has visitado Alicante si no has pasado por El Portal, y es que, sea el día que sea, si algo ocurre en la ciudad, está ocurriendo en este restaurante que ya leva 15 años reinventándose para no bajar nunca de la cresta de la ola. Aunque Carlos Bosch, el dueño y creador de El Portal se formó y desarrolló su carrera profesional en el mundo del marketing, el gusanillo de la hostelería siempre le había picado ya que era de buen comer y beber.

Hasta que se le presentó la oportunidad y decidió meterse de lleno: "La hostelería me gustaba y era una puerta caliente para conocer nuevos clientes, hasta tal extremo que me fue tan mal con el jefe que tuve que dejé mi profesión de marketiniano y me dediqué a la hostelería", confiesa el hostelero. En El Portal no solo se come bien, también se bebe de categoría, y es que este restaurante ubicado en el número 2 de la calle Bilbao de Alicante fue la primera embajada Krug de España, por lo que es un auténtico templo del champagne de nuestro paí





