El porcentaje de viviendas en propiedad en España es superior al 75%

En España, el porcentaje de viviendas habituales en propiedad es superior al 75%. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Europa esta ratio varía entre poco más del 50% en Alemania y más del 95% en Rumanía. En Estados Unidos, país con una gran movilidad laboral, pero un mercado inmobiliario con mayor rotación, las viviendas en propiedad son el 65%. Las diferencias se deben a factores culturales, económicos y políticos.

Por tradición familiar, yo no consideraba la compra del piso donde vivo en Madrid como una inversión, sino más bien como un paso natural de la vida. En cuanto me puse a trabajar, mi familia me animó a ahorrar para comprarme una casa. Otro incentivo adicional era la existencia de la cuenta ahorro vivienda, con la que podías desgravarte el 15% de lo que aportado y la desgravación de los intereses hipotecarios, aunque también eran bastante más altos que los actuales. El tipo de interés de los préstamos para adquisición de vivienda fue bajando desde el 17% en enero del 91 hasta menos del 5% en diciembre del 9





