El Poder Judicial pide respeto a su independencia ante referencias al lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts

La misma semana en la que han quedado archivados dos señalados casos judiciales dirigidos contra Podemos y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ejemplos de guerra judicial o lawfare contra partidos políticos, el Poder Judicial ha clamado respeto a su independencia. 'Déjennos en paz', ha llegado a pedir el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, a los políticos.

La cúpula judicial está indignada por las referencias al lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez y que comenzará a materializarse con la celebración de tres comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, vinculadas de alguna manera con el procés independentist





