El poder de la amabilidad: un simple mensaje de texto puede marcar la diferencia

Las tasas de suicidio en EE.UU. son más altas entre los hombres mayores, y la mayoría implican armas de fuego, según un informe de los CDC. Los pesticidas habituales en los alimentos reducen el recuento de espermatozoides en todo el mundo, según un estudio. Lo que hay que saber sobre Zepbound, el último medicamento contra la obesidad aprobado por la FDA, según una experta médica.

¿Qué son y cómo tratar las erupciones en la piel por estrés? No hace falta mucho para aprovechar el poder de la amabilidad, y puede ser tan sencillo como desearle a alguien un buen día a través de un mensaje de texto. Cuando mi padre murió de cáncer de huesos el año pasado, recibí una avalancha de mensajes de amigos y familiares dándome el pésame. Aunque aprecié el gesto de quienes me escribieron, pero estoy especialmente agradecida a dos de mis antiguos compañeros de universidad, que sorprendieron a mi familia con una entrega de bagels para desayunar. Pese a que hubo una confusión con la dirección y los bagels nunca llegaron, este acto de amabilidad se me quedó grabado

:

INVERTİA: Los depósitos y las cuentas a la vista, los productos favoritos de los ahorradoresEn torno al 90% de los ciudadanos de todas las generaciones en España prefieren colocar su ahorro en depósitos y cuentas a la vista, a pesar de los bajos retornos que ofrecen. Los ahorradores siguen prefiriendo tener su dinero en el banco o en depósitos a plazo.

A3NOTİCİAS: Los acuerdos de Pedro Sánchez para conseguir los apoyos en la investidura, en la viñeta gráficaAlfredo Boto escenifica en la viñeta gráfica el arduo trabajo del PSOE para lograr un acuerdo con Junts.

INVERTİA: CSIF alerta de que los acuerdos de investidura pueden 'debilitar la calidad de los servicios públicos'El sindicato también exigirá que los Presupuestos Generales del Estado garanticen la justicia económica para todos los territorios.

PUROMARKETİNG: Las Reseñas y Análisis de Productos en videos online triunfan entre los consumidoresLos consumidores modernos demandan autenticidad, y las reseñas de productos en video se han erigido como los nuevos heraldos de la verdad

MKDİRECTO: Las marcas aprovecharán las herramientas de IA generativa para el desarrollo creativoEl informe Marketer's Toolkit 2024 de WARC explica que las marcas tratarán de aprovechar la aparición de herramientas accesibles de IA generativa para experimentar un mayor desarrollo creativo.

CİNCODİASCOM: Los dividendos españoles superan los repartidos en 2022Hasta octubre, los dividendos repartidos por las empresas españolas ascendieron a 23.341 millones de euros, superando así la cifra del mismo período de 2022 en un 15,7%. Con los pagos realizados en noviembre, la cifra total se eleva a 27.000 millones de euros, superando la cifra global de 2022.

