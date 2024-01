El poder adquisitivo de las ciudades y la proporción de coches contaminantes

Cuanto más poder adquisitivo tienen las ciudades, menor es la proporción de coches contaminantes Los expertos coinciden en que el transporte público será clave para el éxito de las zonas de bajas emisionesque han hecho recientemente. Él vive en Rivas-Vaciamadrid, un municipio al este de Madrid; Sarah en Móstoles, una localidad en el cinturón sur; y la última en Entrevías, un barrio al sur de la capital.

Los dos primeros ya cuentan con un coche ECO para poder circular sin restricciones, pero María José no tiene esa opción., un Citroën de hace 20 años que “funciona perfectamente” pero que no tiene derecho a ninguno de los distintivos ambientales. Su situación económica, explica a DatosRTVE, no les permite adquirir uno nuevo. El dilema al que se enfrenta María José, el querer (y no poder) tener un coche con el que circular sin restricciones, será el que afronten más pronto que tarde los propietarios depor ser demasiado contaminantes. No son pocos: representan un tercio de los más de 36 millones de vehículos matriculados en España, según los datos que maneja l





rtvenoticias » / 🏆 7. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La guerra de Israel contra los palestinos en Gaza se extiende al mar RojoLos ataques lanzados por Estados Unidos y Reino Unido, aliados de Israel, contra los rebeldes hutíes en Yemen extienden la guerra de Gaza al mar Rojo, aumentando la incertidumbre y el riesgo de conflicto en Oriente Medio.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Carguero estadounidense es impactado por los hutíes en el mar RojoUn carguero de propiedad y operación estadounidense fue impactado este lunes en el mar Rojo por los hutíes en Yemen. Este es el primer ataque exitoso contra un barco estadounidense por parte de los hutíes, lo que aumenta las tensiones en la región. El buque Gibraltar Eagle, perteneciente a la empresa estadounidense Eagle Bulk, sufrió daños menores y no hubo heridos a bordo.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Consecuencias de los ataques de grupos hutíes a barcos de mercancía en el mar RojoLas consecuencias de los ataques de grupos hutíes a barcos de mercancía en el mar Rojo ya se están notando en el conjunto de la economía española. Desde retrasos hasta incrementos de costes y caída de la actividad manufacturera, la mayoría de los sectores confirma el impacto que está provocando la alteración de una de las principales rutas del comercio internacional.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

Adictos al maquillaje con 12 años: los peligros de la cosmeticorexia entre los adolescentesLa obsesión por el maquillaje y los cosméticos se ha vuelto una preocupante tendencia entre los adolescentes. El dermatólogo infantil Raúl de Lucas expone sus riesgos.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Claves de los bombardeos sobre los hutíes en YemenEl Comando Central de Estados Unidos ha llevado a cabo bombardeos sobre los hutíes en Yemen como respuesta a sus ataques contra barcos mercantes en el mar Rojo. Los hutíes han secuestrado un carguero y han disparado contra otros buques que pasan por las costas yemeníes. Estos bombardeos son consecuencia de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Aunque se desconoce si los bombardeos han causado daños, el Pentágono asegura que han tenido buenos efectos.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

El atractivo de los remakes y remasterizaciones en los videojuegosLos remakes y remasterizaciones de videojuegos están ganando popularidad en los últimos tiempos. Este artículo analiza si es necesario un remake y cómo afecta a los jugadores que recientemente compraron el juego original.

Fuente: fayerwayer - 🏆 43. / 55 Leer más »