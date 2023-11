El plan con anuncios de Netflix cumple un año con 15 millones de usuarios activos en todo el mundo

Además, con el lanzamiento del Top 10, los anunciantes pueden llegar a todo con las series y películas más populares en Netflix. 2024 La compañía ha aprovechado para anunciar que las descargas offline en el plan básico con anuncios serán posibles a finales de esta misma semana, convirtiéndose en el único servicio de streaming con publicidad que las ofrece.

SEXTANOTICIAS: La actriz de 'Los Bridgerton' Ruby Barker acusa a Netflix y Shondaland de 'no apoyarla' cuanRuby Baker se ha sincerado sobre los problemas de salud mental que sufrió como consecuencia de su participación en la serie de Netflix 'Los Bridgerton' durante su aparición en 'The Loaf Podcast' de la Universidad de Oxford.

20M: Final explicado de 'Hermana Muerte', la precuela de 'Verónica' en NetflixLa nueva película de terror de Paco Plaza se sitúa actualmente entre los contenidos más vistos en la plataforma en más de 80 países.

FAYERWAYER: El insólito motivo por el que Bill Gates se niega a volar en primera clase: “siempre compra el boleto con la tarifa más baja”El cofundador de Netflix cuenta la insólita anécdota sobre Bill Gates que lo dejó sorprendido.

MKDIRECTO: Netflix reflexiona sobre los anuncios en la plataforma un año después de su llegadaUn año después de la llegada de los anuncios a Netflix, la plataforma de streaming presenta sus hitos y nuevas apuestas publicitarias.

20M: 'La luz que no puedes ver', la primera gran producción de Netflix con actrices ciegas: 'De niña, nunca me permití soñar con actuar'Desde el jueves 2 de noviembre estará disponible en Netflix La luz que no puedes ver, una miniserie basada en la exitosa novela del autor Anthony Doerr. Ambientada...

20M: Netflix cumple un año de su plan barato con anuncios y lo celebra regalándote un capítulo sin publicidad cuando te des un 'atracón'En doce meses, Netflix ha conseguido más de 15 millones de usuarios activos en su suscripción más económica, la cual incluye publicidad. Para celebrarlo, la plataforma de streaming líder para ver películas, series y documentales ha adelantado todo lo va a lanzar el próximo año.

