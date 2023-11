El pequeño concejo de Margarita agoniza debido a la industrialización

Hasta hace unos años el pequeño concejo de Margarita aunaba la ventaja de estar cerca de la ciudad con la de disfrutar de las vistas y las bondades del pueblo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte este pequeño municipio, situado a 11 kilómetros de la capital alavesa, agoniza.

“Para disfrutar de este pueblo hay que coger el coche y marcharse”, lamenta Arturo López de Sobando, uno de los 37 vecinos de este pueblo que se quejan de que un polígono industrial, dos gasolineras, la nave “monstruosa” de Mercadona y el Tren de Alta Velocidad (TAV) han convertido Margarita “en una jaula”. Carlos Alaña tiene 61 años, los mismos que lleva viviendo en este pueblo: “Yo cuando era pequeño vivía en una zona rural y ahora lo hago en una isla industrial”. “Ha cambiado por completo”, coincide otro de los vecinos de toda la vida de Margarita. Se trata de Francisco, tiene 89 años, y al mirar por la ventana de su casa aún logra ver “el alto aquel que todavía no me han tapado”. Es lo único que reconoce de su pueblo porque el resto ya no es lo que er





