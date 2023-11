El peculiar nuevo proyecto empresarial de Amouranth: vender cerveza fermentada con su 'bacteria vaginal'

Amouranth es una streamers más involucradas en el mundo empresarial, buscando siempre nuevas maneras de hacer crecer su imperio e invertir las grandes cantidades de dinero que gana en OnlyFans y Twitch. No obstante, su próximo proyecto no es tan sencillo como adquirir una gasolinera. Según ha comentado en una entrevista con Dexerto, ha comenzado a trabajar con la empresa polaca de cerveza The Order of Yoni para poner a la venta una bebida que cuente con su propio 'sabor'.

En concreto, usarán parte de su bacteria vaginal para vender "la única cerveza del mundo con lactato vaginal" y que sin duda atraerá a cientos de seguidores de Amouranth, que, en otras ocasiones, han llegado a comprar sus pedos enlatados o el agua de su jacuzzi. "Básicamente, es como hacerme una citología vaginal", ha explicado al medio: "Quieren hacer cerveza usando mi fermento vaginal... como el mismo tipo, supongo".

Estos son los cuatro nutrientes infalibles para tener una piel radiante, según una nutricionista¡Sorpresa! Los tenemos en la nevera y son muy fáciles de incluir en nuestra dieta (con recetas ligeras). Leer más ⮕

Detenido con 19 años por apuñalar a una mujer en una discoteca de MálagaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Cómo hacer una calabaza de Halloween (y aprovechar el relleno con una buena receta)La calabaza de Halloween es mucho más que una simple decoración. Es un símbolo con una rica historia y tradición que se ha mantenido viva a lo largo de los años, y los que quedan. Leer más ⮕

Una trabajadora de Stradivarius desvela su situación laboral: 'Es una realidad y no ha cerrado una tiendaLa reducción de jornada ya se aplica en las tiendas Stradivarius del País Vasco. Así lo ha explicado una trabajadora que ha contado cómo gracias a la lucha de sus compañeras han logrado sueldos de 22.000 euros para este año: 'Trabajamos 38 horas y media. Es una realidad y no ha cerrado una tienda por ello'. Leer más ⮕

A hombros de gigantes: Diseñan una proteína que degrada el plásticoPrograma de divulgación científica y actualidad con los hallazgos más recientes. Leer más ⮕

Encuentran el cadáver de un turista reportado como desaparecido en una playa de Puerto RicoEl Negociado para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico informó este viernes que encontraron el cuerpo de un turista que había sido reportado como desaparecido tras haber sido arrastrado por una corriente de agua en la zona conocida como Playa Escondida, en el municipio de Fajardo. Leer más ⮕