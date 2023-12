Apenas 58 kilómetros separan el aeropuerto milanés de Malpensa de la pequeña comuna de Moltrasio, al norte de Lombardía. La parte final del trayecto, de Cardano a nuestro destino pasando por la recatada y espléndida villa de Cernobbio, transcurre por una carretera que traza arabescos entre la frontera suiza (“si pierdes el equilibrio, te caes en el cantón de Ticino”, bromea el taxista) y la orilla del lago de Como.

En la ladera del monte Bisbino, célebre por sus canteras de piedra grisácea, nos espera el Passalacqua, el mejor hotel del mundo según The World’s 50 Best, escondido tras una discreta verja, junto a una iglesia románica. Construido sobre una parcela que perteneció en su día al papa Inocencio XI, el Passalacqua formó parte de las dependencias del monasterio de los Humillados y vio crecer a su alrededor la aldea fronteriza de Moltrasi





elpaissemanal » / 🏆 11. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

LLYC, Apple Tree y Prodigioso Volcán, las consultoras de RRPP más atractivas para trabajar en EspañaLLYC es la consultora de comunicación y RRPP mejor valorada para trabajar en España, según el informe 'BEST AGENCY TO WORK FOR' de SCOPEN.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

Dabiz Muñoz se proclama 'Mejor Cocinero del Mundo' por tercer año consecutivoEspaña firma un gran año con Albert Adrià en el segundo puesto del ranking mundial, mientras cinco de los diez mejores cocineros del mercado global son españoles. La crónica de estos galardones al completo, por mfguada

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Dabiz Muñoz se proclama 'Mejor Cocinero del Mundo' por tercer año consecutivoDabiz Muñoz se ha vuelto a proclamar 'Mejor Cocinero del Mundo' por tercer año consecutivo en la séptima edición de 'The Best Chef Awards' celebrada en México.

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Los cosméticos 'best seller' de Nyx que podemos comprar en oferta para renovar nuestro neceser a precios de Black FridayLa marca de productos de maquillaje ‘low cost’ es una de las favoritas del mercado por sus fijadores de maquillaje o sus paletas de sombras, por lo que en el Viernes Negro siempre es una de las más buscadas en promoción.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Este es el mejor día de la semana para enviar un correo electrónico, según un estudioLa mayoría de usuarios dejan varios emails en su bandeja de entrada sin leer porque no lo consideran importante y llegan muchos a lo largo del día, pero hay unas horas a la semana en las que es más probable que respondan.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

El inglés como mejor idioma según Benjamin LabatutBenjamin Labatut opina que el inglés es un mejor idioma que el español debido a su plasticidad y falta de problemas de rimas. Además, destaca que el nuevo boom de la literatura latinoamericana es de libros escritos en inglés.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »