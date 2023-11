El paso de Rafah reabre para el traslado de heridos y evacuar a extranjeros de Gaza, entre ellos dos españoles

Los palestinos con pasaporte estadounidense han recibido un correo electrónico de la Embajada de su país en el que se indica que entre las próximas 24 y 72 horas serían evacuados de Gaza a Egipto. La Embajada británica también se ha puesto en contacto con los palestinos en la Franja con nacionalidad del Reino Unido para comunicarles que serían sacados del enclave entre las próximas 27 y 36 horas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFORMATIVOST5: Defensa garantizará evacuaciones de españoles por el paso de RafahInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Abre el paso de Rafah para trasladar heridos palestinos a EgiptoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INVERTIA: El paso de Rafah abre para evacuar a heridos graves, palestinos con doble nacionalidad y extranjerosQatar ha mediado en un acuerdo entre Egipto, Israel y Hamás, en coordinación con EEUU. Entre los evacuados hay trabajadores de una ONG españoles y ciudadanos japoneses, austríacos y búlgaros.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

YO_DONA: El ejército israelí rescata a una secuestrada: 'Usaremos la información que nos reveló de forma asombrosa'Mientras sus tanques llegaron a las puertas de la ciudad de Gaza en una ofensiva terrestre gradual para acabar con el grupo integrista Hamas en la Franja de Gaza, Israel anunció...

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: El paso fronterizo de Rafah abre sus puertas para trasladar a heridos palestinos de la Franja de GazaDecenas de ambulancias egipcias han cruzado el paso fronterizo de Rafah para trasladar a heridos palestinos de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento en Egipto, por primera vez desde el inicio de los bombardeos.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

ELDIARIOES: El paso fronterizo entre Gaza y Egipto se abre parcialmente para una evacuación limitadaLas imágenes muestran largas colas de ambulancias y varias personas en sillas de ruedas en el paso fronterizo de Rafah. Y también un primer grupo de extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad saliendo de Gaza hacia Egipto por el paso fronterizo terrestre de Rafah.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕