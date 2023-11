El padre de Letizia reconoce que se le cae la baba con Leonor

“No hay mayor orgullo para un padre que ver que los pilares con los que intentamos educar a nuestros hijos y nietos dan sus frutos. Estoy seguro que su hija y su nieta son referente y espejo de lo que es usted”, le ha dicho Julián Alcolea.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFORMATIVOST5: La princesa Leonor celebra su mayoría de edad bebiendo una copa: la reacción de LetiziaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Jura de Leonor y de su padre Felipe VI: similitudes y diferenciasJura de Leonor y de su padre Felipe VI: similitudes y diferencias

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

CNNEE: Cuándo sería reina de España Leonor y cómo se define la línea de sucesiónDado que Felipe VI y la reina Letizia no han tenido ningún hijo varón, Leonor heredaría la corona de su padre.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Jura de la Constitución de Leonor: horario y dónde ver en TVJura de la Constitución de Leonor: horario y dónde ver en TV

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

20M: Froilán se pronuncia sobre su prima, la princesa Leonor, en su regreso a EspañaAjeno a la vida pública, tanto cuando vivía en la península como ahora que se encuentra residiendo cerca de su abuelo en Abu Dabi, Froilán ha regresado...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Leonor jura la Constitución ante las Cortes con la ausencia de seis grupos y varios ministros'Las Cortes Generales representan al pueblo español'. Así arranca el artículo 66.1 de la Constitución española. Será ante esas Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado, ante las que este martes jure la Carta Magna la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, el mismo día de su 18 cumpleaños.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕