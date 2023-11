El nuevo CEO de Unilever dejará de meter el propósito con calzador en todas y cada una de las marcas del grupo

Hein Schumacher, el nuevo CEO de Unilever, comunicó la semana pasada a los inversores que dejaría de imponer (a la fuerza) el propósito a todas y una de las marcas del grupo.ha enarbolado con orgullo la bandera del propósito, que ha imbricado en el corazón de todos y cada una de las marcas que forman parte de su porfolio. Sin embargo,

. Para algunas marcas el propósito simplemente no es relevante y no pasa nada por reconocerlo», admitió el CEO de Unilever. El punto de vista de Heinz Schumacher constituye un importante viraje con respecto a la filosofía de su predecesor en el cargo, el que fuera CEO de Unilever, se aferró, no obstante, con inusitada fuerza al propósito pese a las críticas de inversores como Terry Smith

«En los últimos años el debate en torno a la sostenibilidad y el propósito de las marcas ha arrojado más vehemencia que verdadera luz», recalcó Schumacher. Schumacher se ha comprometido a priorizar la inversión en las denominadas «power brands» de Unilever. headtopics.com

Schumacher tiene asimismo intención de aumentar la inversión en marketing, como ya se hizo el año pasado, y como ya se está haciendo también en 2023El consejero delegado se ha comprometido asimismo a aguijonear la denominada «cultura del rendimiento» en el seno de Unilever

