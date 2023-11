El único hospital que trata pacientes de cáncer en Gaza deja de funcionar, según la ministra de Sanidad palestina

Asimismo, añadió que el mayor hospital de Gaza, el centro médico Al Shifa, “dejará de funcionar en menos de 24 horas” ante la escasez de gasolina, y agregó que ahora solo “funcionan sus departamentos de emergencia, cirugía, riñón, cuidados intensivos e incubadoras”.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha vuelto a insistir en la necesidad de proteger a los civiles en Gaza y se ha referido este miércoles al ataque israelí sobre el, que ha dejado decenas de muertos.

La cifra de personas palestinas muertas desde el 7 de octubre por ataques israelíes en Gaza ha ascendido este miércoles a 8.796, según ha informado el Ministerio de Salud de la región, controlado por Hamás.

El Ministerio de Interior de Gaza ha confirmado este miércoles que ha autorizado la salida de extranjeros de varias nacionalidades de la Franja, bajo control del grupo islamista palestino Hamás. Robles ha confirmado que hay ciudadanos españoles que han mostrado su voluntad de salir de Gaza e ir a Egipto: “Desde este Mando de Operaciones tienen todo preparado en su caso para que puedan hacer las evacuaciones”, ha afirmado.

En la denuncia contra el Ejército israelí, formalizada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), se justifican las acusaciones por ese cargo de crímenes de guerra de forma precisa por el asesinato de ocho periodistas palestinos en los bombardeos de Gaza desde el comienzo de la ofensiva en ese enclave en respuesta a los ataques terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre.

