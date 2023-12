El New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor

El diario 'The New York Times' ha demandado este miércoles a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor ante el uso no autorizado de trabajos publicados para entrenar tecnologías de Inteligencia Artificial (IA).

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos), sostiene que millones de artículos publicados por 'The New York Times' se utilizaron para entrenar 'chatbots' automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información. Aunque la demanda no hace una cuantía de los daños monetarios, precisa que los acusados deberían ser considerados responsables de 'miles de millones de dólares en daños legales y reales' relacionados con la 'copia y uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times'. También exige a las empresas que destruyan cualquier modelo de 'chatbot' y datos de capacitación que utilicen material protegido por derechos de autor del diario





