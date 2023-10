El Nasdaq repunta en Wall Street gracias a los resultados de Amazon y la moderación de la inflación mayorista

Otra sesión que comienza con tendencia mixta en Wall Street. Sin embargo, en esta ocasión es el Dow Jones el índice que se quedaba rezagado. Por el contrario, el Nasdaq lideraba los avances gracias a los resultados de Amazon y la moderación de la inflación mayorista. En concreto, el Dow Jones bajaba un 0,23%, hasta los 32.709,62 puntos; mientras que el S&P 500 subía un 0,05%, hasta los 4.139,15 puntos, y el Nasdaq, un 0,7%, hasta los 12.683,68 enteros.

824 millones de dólares, un 11% más que en los primeros nueve meses del año anterior, destacando especialmente el incremento en el área de servicio, con la que el gigante se embolsó 225.640 millones, con un incremento interanual del 17,2%.

Leer más:

Invertia »

Meta se desinfla en Wall Street y el Nasdaq cae un 2%Los inversores no dan tregua al Nasdaq. El índice de las empresa tecnológicas, que ayer entró en terreno de corrección, se deja hoy otro 2% y se sitúa en los 12.500 puntos, nivel d Leer más ⮕

El Dow Jones intenta esquivar las caídas en Wall Street: el S&P 500 cede los 4.200 puntosAsí abre Wall Street Leer más ⮕

Las 'small caps' estadounidenses, en niveles de finales de 2019Ayer miércoles fue una sesión muy complicada para Wall Street, con caídas del 1,43% para el S&P 500, del -2,47% para el Nasdaq 100 y del -4,13% para el índice de chips y semico Leer más ⮕

Las 'small caps' estadounidenses, en niveles de finales de 2019Ayer miércoles fue una sesión muy complicada para Wall Street, con caídas del 1,43% para el S&P 500, del -2,47% para el Nasdaq 100 y del -4,13% para el índice de chips y semico Leer más ⮕

Las 'small caps' estadounidenses, en niveles de finales de 2019Ayer miércoles fue una sesión muy complicada para Wall Street, con caídas del 1,43% para el S&P 500, del -2,47% para el Nasdaq 100 y del -4,13% para el índice de chips y semico Leer más ⮕

¿Por qué la guerra entre Israel y Hamas no causa un fuerte impacto en Wall Street? | VideoLa guerra entre Israel y Hamas no ha desatado el pánico en los mercados y aún asi eso no significa que los inversores no estén preocupados. Aquí los | Economía | CNN Leer más ⮕