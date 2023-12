El mundo sin libros

Hay quien, parafraseando a Borges, no se imagina el mundo sin pájaros, sin fútbol, sin plataformas audiovisuales, sin fiestas ni viajes. En El Cultural no lo concebimos sin libros. Son, sin duda, el mejor regalo, no solo por lo que tienen de elogio al obsequiado sino porque demuestran de manera irremediable la intensidad, la profundidad de nuestra amistad y el verdadero conocimiento de las pasiones, las inquietudes y placeres más escondidos y secretos del presunto amigo.

Por eso en estas fechas en las que se multiplican las alternativas deleitosas, seguimos eligiendo las que nunca fallan, los libros, que procuran diversión, conocimiento, aventura, entretenimiento y emoción, mientras abren inesperadas puertas que nos acercan a otros mundos desconocidos y venturosos





elcultural » / 🏆 24. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los depósitos y las cuentas a la vista, los productos favoritos de los ahorradoresEn torno al 90% de los ciudadanos de todas las generaciones en España prefieren colocar su ahorro en depósitos y cuentas a la vista, a pesar de los bajos retornos que ofrecen. Los ahorradores siguen prefiriendo tener su dinero en el banco o en depósitos a plazo.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

Cepsa sufre una caída del 53,3% en su ebitda debido a impuestos extra y venta de negociosEl pago de impuestos extra a las energéticas y la venta de los negocios de exploración y producción en Abu Dabi al grupo Total ha penalizado la cuenta de resultados de Cepsa en el último trimestre. En los nueve primeros meses de 2023, la petrolera obtuvo un ebitda de 1.165 millones de euros, lo que representó un recorte del 53,3% en comparación con el mismo período de 2022, como consecuencia de los menores volúmenes de producción en Abu Dabi. En paralelo, el beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, también cayó un 52,9% hasta los 252 millones de euros. Con todo, estas dos métricas no reflejan completamente la realidad financiera de Cepsa ya que no tienen en cuenta los cambios en las valoraciones de los activos ni los efectos extraordinarios como el citado pago del impuesto extraordinario a los ingresos de las empresas energéticas que el Ejecutivo activó para los dos próximos años

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

El SEPE busca camareros y conductores para Austria: los sueldos superan los 2.500 eurosHay otras ventajas, como ayuda con descuentos en la búsqueda de alojamiento.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Los algoritmos de IA, los nuevos 'jefes' que pueden dirigir las decisiones de la plantillaEste riesgo presenta vertientes positivas y negativas, así como puede provocar la polarización de la sociedad.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Los trabajadores de Las Vegas logran un acuerdo con los casinos que evita la huelgaEl nuevo convenio colectivo alcanzado con MGM Resorts, Caesars Entertainment y Wynn Resorts tendría una duración de cinco años y cubririría a más de 40.000 empleados del Strip de L

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Las perversiones sexuales y los magnicidios más absurdos de los emperadores romanos, según Mary BeardLa 'rock star' de la historia antigua desvela en su nuevo ensayo el lado más íntimo de los hombres que lideraron la Ciudad Eterna

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »