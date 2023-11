El misterio de las estrellas de mar: un nuevo estudio sugiere que son todo cabeza

La incógnita de la cabeza de la estrella de marA lo largo de los siglos, la disposición corporal de las estrellas de mar ha desafiado el entendimiento de los científicos de la evolución animal y es que, en lugar de mostrar una simetría bilateral, las estrellas de mar adultas y los equinodermos relacionados, como los erizos marinos, tienen un eje de simetría sin un cabeza o cola definida.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YO_DONA: Leonor de Borbón en 18 looks que definen su estilo a lo largo de los añosLos Premios que llevan su nombre son una de las ocasiones anuales en las que más brilla la Princesa de Asturias. Estre año, en el concierto previo a...

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

20M: Un estudio suizo concluye que el uso del móvil reduce la calidad del semen en los hombresCientíficos de dos instituciones suizas de investigación han concluido en un estudio que el uso frecuente de teléfonos móviles puede reducir, por las ondas...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Urb-it, la 'start up' de reparto ECO que conquistó al gigante MaerskUna de las cuestiones que trae de cabeza a las empresas de reparto es el acceso al centro de ciudades, donde cada vez se encuentran con más limitaciones legales al tráfico rodado.

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Urb-it, la 'start up' de reparto ECO que conquistó al gigante MaerskUna de las cuestiones que trae de cabeza a las empresas de reparto es el acceso al centro de ciudades, donde cada vez se encuentran con más limitaciones legales al tráfico rodado.

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

MKNEWS_ES: El 93% de los profesionales del marketing tiene previsto aumentar su actividad con 'influencers'Un estudio de Ogilvy muestra que la práctica de asociar marca con personas es una de las prioridades que más rápido está creciendo.

Fuente: Mknews_es | Leer más ⮕

20M: El euríbor se incrementa en octubre a 4,16%, aunque es la menor subida en dos mesesEl euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas variables, cierra de nuevo al alza en octubre, con...

Fuente: 20m | Leer más ⮕