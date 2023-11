'El minuto que pasa directamente al Olimpo de la vergüenza ajena de 'GH'': Luitingo acapara las críticas por 'usar' a dos mujeres

"1:28 que pasan directamente al Olimpo de la vergüenza ajena de GH. Ahora a Luiti le gusta la Jessi". Con esa concisa pero contundente frase de un espectador en X se podría definir perfectamente lo que pasó este domingo en El debate de GH VIP.

Lo que nadie se esperaba era la confesión de después. "Lo que ha pasado en los últimos días es que me encanta estar con Jessica. Cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, es verdad que me he sentido muy a gusto con ella, lo de dormir con ella lo sentí", le explicaba el cantante a su expareja en la casa. Unas explicaciones que no entendieron ni la mayoría de los colaboradores y espectadores.

El cara a cara más tenso entre Pilar Llori y Luitingo que zanja su relaciónInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

La curiosidad del metro de Madrid que muchos no sabían y arrasa en redesInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

México reporta la formación de la tormenta tropical Pilar en el PacíficoLa tormenta tropical Pilar, el décimosexto ciclón con nombre de la temporada, se ha formado la noche de este domingo al sur de la desembocadura del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Leer más ⮕

Surge la tormenta tropical Pilar en el Pacífico este y amenaza con fuertes lluvias a CentroaméricaLa depresión tropical Diecinueve-E se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical Pilar, según el Centro Nacional de Huracanes. Aunque Pilar no es una amenaza para Acapulco, la tormenta podría traer fuertes lluvias y vientos a Centroamérica. Leer más ⮕

Repsol congela su potente electrolizador de 100 MW, pilar del futuro Corredor del Hidrógeno vascoPetronor ha dejado en 'stand-by' la inversión del potente electrolizador de 100 MW con el que pretende generar energía renovable para alimentar a las grandes empresas... Leer más ⮕

Luitingo comparte una grave acusación contra 'GH VIP 8' y su presentadora, Marta Flich: 'Hacéis mucho daño'El cantante ha sido el último expulsado del 'reality'. Leer más ⮕