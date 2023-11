El ministro de Economía de Argentina enfrenta críticas por su gestión y campaña presidencial

El actual ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ya lo dijo en una entrevista con medios locales: “El problema hoy es que tengo los dos sombreros puestos, el de la campaña presidencial y el de la gestión”. Esto podría verse como una desventaja o como una posibilidad de mostrar con hechos lo que vendrá en caso de quedarse con el sillón de la Casa Rosada. Sin embargo, los datos parecen no ayudar.

Mientras la oposición lo acusa de usar recursos del Estado para ofrecer en medio de la campaña múltiples beneficios a la población y a sectores empresarios, su gestión en la cartera económica carga con un aumento de 55 puntos en la inflación interanual, que en septiembre alcanzó el 138,3%, y una moneda que en su cotización oficial se devaluó poco menos de un 150% desde su asunción en agosto de 202

Javier Milei es uno de los candidatos que van a balotaje el 19 de noviembre para definir quién será el próximo presidente de Argentina . Estas son sus principales propuestas.

PUBLİCO_ES: Milei culpa a su oponente Massa de elaborar un plan “psicológico” para “sacarlo de sus casillas” durante el debateEl candidato ultraderechista ha culpado a Sergio Massa y la gente del público para justificar su bajo rendimiento en el cara a cara: “Cuando yo hablaba, todos tosían buscando perturbarme”.

BBCMUNDO: Argentina: de superpotencia a crisis económicaLa Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes. Esta frase, repetida varias veces durante la campaña presidencial por el economista 'libertario' Javier Milei (quien quedó de segundo en los comicios de este domingo y disputará las presidenciales con Sergio Massa ) reproduce un concepto que subyace en el inconsciente de los argentinos: que esta nación, sumida desde hace décadas en sucesivas crisis económicas, supo alguna vez ser una superpotencia.

CNNEE: Javier Milei presenta su plan de gobierno en ArgentinaJavier Milei fue el primero de los candidatos presidenciales de la actual campaña electoral en Argentina en presentar su plan de gobierno, que consta de un programa de tres etapas, que abarcaría 35 años, si llega a ganar las elecciones presidenciales de Argentina 2023.

PUBLİCO_ES: Campaña contra el candidato ultraderechista en ArgentinaA días de la segunda vuelta electoral en Argentina crece una campaña electoral espontánea de miles de personas en redes y espacios públicos advirtiendo de los peligros que traería una presidencia de Javier Milei.

El ministro-candidato consigue dominar la discusión, contener la lengua rabiosa de su rival y evitar tener que rendir cuentas por la crisis inflacionista y el dólar. Milei recuperó la iniciativa en el segundo tramo, con golpes bajos que también utilizó Massa. Sergio Massa se mantiene firme en su atril, mientras Javier Milei sale rápido en búsqueda del telón de fondo. Recién entonces el ministro-candidato emprende su retirada. Lo hace creyéndose ganador de las dos horas del debate cara a cara de este domingo contra el libertario, a sólo siete días del balotaje presidencial: agita el puño derecho hacia el cielo.

