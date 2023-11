No sabían nadar. En realidad, ni siquiera habían visto el mar en su vida. De modo que a las tres de la mañana, cuando los traficantes les obligaban a saltar desde el pequeño pantalán a la embarcación de goma con la que debían atravesar el Mediterráneo desde Libia, el horizonte que se abría parecía un inmenso y profundo agujero negro poco esperanzador para la supervivencia.

“The sea at night is too big” (”El mar de noche es demasiado grande”), le dijo una vez uno de ellos al pintor Gonzalo Orquín (Aracena, 41 años) para explicar, en un incorrecto pero muy expresivo inglés, el inabarcable horror que se presentaba ante sus maltratadas vidas. El artista decidió usar esa frase como subtítulo de la exposición Being Human, que se inaugura el 22 de noviembre en el Migrate Museum Migration (MMM) en Bruselas. Y, de algún modo, también como guía narrativa para construir un trabajo pictórico sobre las vidas humanas que tratan de llegar a Europa por algunas de sus fronteras más mortífera





