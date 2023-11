El mal pastor

30/10/2023 6:16:00 eldiarioes

Definitivamente, España es el país de los elefantes en la habitación. Convivimos con ellos como si no pasara nada con pasmosa naturalidad, no nos cuesta ningún trabajo ignorarlos y nos entusiasma señalar indignados a quienes, a diferencia de nosotros, se atreven a verlos o prefieren no ignorarlos.