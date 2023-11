El libro que revela la historia de éxito de Glossier

En el ascensor de las oficinas de Glossier en Nueva York solía aparecer colgado el horóscopo semanal del New York Post para que los empleados lo comentaran, probablemente a través de uno de sus canales de Slack. Se encargaba de ponerlo ahí la propia Emily Weiss, la fundadora de esta enseña cosmética que en 2021 estaba valorada en 1.800 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros).

“Era una de las muchas razones por las que me lo pasaba muy bien en mi trabajo”, le cuenta a Marisa Meltzer una antigua becaria. Es uno de los testimonios que la escritora ha recogido en Glossy. Ambition, Beauty, and the Inside Story of Emily Weiss’s Glossier (Ambición, belleza y la intrahistoria del Glossier de Emily Weiss), un libro que indaga en las claves del éxito y del fracaso de la marca lanzada en 2014: “En moda y belleza hay muchas mujeres cuyas historias no han sido contadas. Quería escribir un libro que disfrutaran los fanáticos de la marca, pero que también pudiera leer alguien como mi padre”, explica Meltzer en una videollamada desde su residencia en Nueva Yor





