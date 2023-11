El insomnio crónico afecta al 15% de la población adulta en España

Según un reciente estudio de la Sociedad Española del Sueño (SES), el insomnio crónico en España supera ya el 15% de la población adulta, con un efecto muy negativo sobre la calidad de vida, así como la salud física y mental de quienes lo padecen. Dentro de esta estadística, las mujeres se ven afectadas en mayor proporción que los hombres.

Cuando los expertos analizan las causas del insomnio en la sociedad, comprueban que existe un gran número de personas sin diagnosticar, por lo que urge tomar medidas al respecto en cuanto a hábitos de vida saludable. Y dentro de esos hábitos saludables, es importante saber que la alimentación tiene mucho que ver en la calidad del sueño. Después del arroz, la avena es el cereal que mayor cantidad de triptófano contiene, además de que aporta fibra, minerales y vitaminas del grupo B. Una buena idea es añadir unos copos de avena (si son integrales, aún mejor) en el yogur que tomes por la noche antes de acostart

