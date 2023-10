El informe definitivo de la autopsia de Edwin Arrieta no despeja una de las grandes dudas del caso Daniel Sanc

Era una de las grandes dudas que giraban alrededor del caso Daniel Sancho. Y tras meses de investigación, acusaciones y confesiones, parece que todavía no se despeja. El hijo de Rodolfo Sancho ya ha sido acusado de asesinato premeditado y ocultación del cadáver de Edwin Arrieta. Así lo anunció la Fiscalía de Samui. El acusado espera que arranque su juicio.La gran duda era la causa de la muerte de Edwin Arrieta, algo crucial en el caso.

Por ello, la acusación podría ser diferente en cada caso: si Daniel Sancho mató a Arrieta en una pelea provocada por asuntos personales, el incidente sería calificado como homicidio y su pena se reduciría. Si por el contrario, como dice la Policía tailandesa, Sancho acabó con su vida degollándole después de la pelea, sería un asesinato y estaría condenado con la pena de muerte o la cadena perpetua.

