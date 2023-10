El Ibex, en vilo por los resultados y por Oriente Medio

La oleada de resultados continúa hoy en los mercados, en una jornada en la que la mnoticia de ataques de EEUU en Siria contra objetivos de Irán elevan de nuevo los temores a un mayor alcance del conflicto en Oriente Medio. El petróleo sube, y el Ibex duda a la hora de sumarse a los avances tras una semana adversa.El Ibex se desmarca con recortes por el castigo a la banca

La Primera de Expansión sobre los resultados de CaixaBank, reglas fiscales, Iberdrola, Repsol y Naturgy, Ford y el fallecimiento de Li Keqiang

Leer más:

expansioncom »

Tubacex se asocia en Oriente Medio con el fondo Alpha DhabiEl grupo de inversión de Emiratos Árabes Unidos entra en el capital de la filial NTS Amega Global Leer más ⮕

El temor a un nuevo éxodo palestino resuena en todo Medio OrienteEl temor a un nuevo éxodo palestino se resiente en todo el Medio Oriente tras los anuncios de Israel de eliminar a Hamas. Leer más ⮕

El FMI ya ve un impacto económico en Oriente Próximo por la guerraApenas dos semanas después de que comenzara la guerra en Gaza, sus efectos en las economías de Oriente Próximo son ya "visibles", según señaló ayer la directora gerente d Leer más ⮕

El FMI ya ve un impacto económico en Oriente Próximo por la guerraApenas dos semanas después de que comenzara la guerra en Gaza, sus efectos en las economías de Oriente Próximo son ya "visibles", según señaló ayer la directora gerente d Leer más ⮕

El destino preferido de los españoles que el Gobierno desaconseja por el conflicto en Oriente PróximoEl Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda 'encarecidamente' no viajar o posponer los viajes no esenciales a Líbano, ciertas zonas de Jordania y las no turísticas de Egipto, además de a Israel y Gaza. Leer más ⮕

La Bolsa, en directo | El Ibex enfila los 9.000 puntosLos futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,3% Leer más ⮕