El Ibex apunta a su cuarta subida con el guiño de la Fed

En cuestión de horas la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se desinfló 16 puntos, desde el 4,92% del martes hasta el 4,76% con el que cerró ayer tras la Fed. Lejos quedan ya los recientes máximos de 2007 superiores al 5%. El pinchazo en los intereses de la deuda se extiende, de forma más moderada, a Europa.

Wall Street sube antes de que la Reserva Federal decida sobre los tipos de interés

¿Qué esperar de la reunión de este miércoles de la Reserva Federal? Se espera que la Reserva Federal anuncie este miércoles que mantendrá las tasas de interés estables y en su nivel más alto en 22 años.

La Reserva Federal de EEUU mantiene los tipos de interés aunque no descarta volverlos a subir. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este miércoles que mantiene los tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras once alzas desde marzo del año pasado, pero no descarta volver a subirlos si la coyuntura lo exige.

Wall Street celebra la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés

La Reserva Federal de EE.UU. mantiene sin cambios las tasas de interés por segunda vez consecutiva. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios este miércoles por segunda reunión consecutiva.

La Fed mantiene los tipos de interés por segunda reunión consecutiva aunque no descarta volverlos a subir. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés...

