El gran dilema de la ciencia y la religión: ¿se atraen los polos opuestos?

Se cumplen ocho años desde que inicié esta andadura en El Cultural. He tratado en mis artículos multitud de cuestiones, siempre relacionadas con la ciencia, pero nunca me he ocupado de un tema que, estoy seguro, interesa y preocupa a muchos, el de las relaciones entre ciencia y religión. Una ausencia en el fondo más notoria porque en otros lugares y ocasiones he dejado clara cuál es mi opinión.

Efectivamente, Newton dedicó inmensos esfuerzos a desvelar semejante criptograma, dejando tras de sí millones de palabras escritas, la mayoría de las cuales no vieron la luz mientras vivió. De hecho, en la segunda edición de su gran libro de 1687, Principios matemáticos de la filosofía natural, añadió un “escolio” en el que se esforzaba por relacionar su física con su Dios.

España Titulares

Leer más:

elcultural »

España se convierte en el país de Europa donde se compra más marca blancaLa fuerte inflación que azota el precio de los alimentos desde hace ya dos años desemboca en cifras récord para la marca blanca en el mercado nacional. España se ha convertido, por Leer más ⮕

Celtic Park se salta la prohibición de la UEFA y se inunda de banderas de PalestinaEl club escocés recibirá una sanción por parte del organismo por posicionarse en el conflicto. Leer más ⮕

Carlos Adyan se sincera sobre la situación actual de Madison Anderson: 'Se aisló completamente'El presentador dio su opinión sobre cómo ha enfocado su carrera la modelo tras convertirse en ganadora de La casa de los famosos 3. Leer más ⮕

La M.O.D.A deja claro que no se separa tras anunciar que se tomarán un respiroLa Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A) se encuentra en la recta final de su gira, que... Leer más ⮕

La M.O.D.A se tomará un respiro aunque deja claro que no se separaLa Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A) se encuentra en la recta final de su gira, que... Leer más ⮕

'Caos absoluto': los hospitales de Gaza se desbordan mientras los suministros se agotanEl bloqueo total que sufre Gaza, la grave escasez de combustibles y los incesantes bombardeos israelíes están provocando escenas de caos y agotamiento de los sanitarios en los hospitales, según una mfisión especial de la Cruz Roja que ha evaluado el estado de los centros sanitarios en la franja. Leer más ⮕