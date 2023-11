El Govern catalán calcula que Barcelona entrará en emergencia por la sequía en 'cuatro, cinco o seis semanas'

El director de la Agencia Catalana del Aigua (ACA), Samuel Reyes, calcula que el área metropolitana de Barcelona puede entrar en fase de emergencia en 4, 5 o 6 semanas “dependiente de los indicadores”., ha explicado que esto pasará cuando los embalses del sistema Ter-Llobregat estén por debajo de los 100 hectómetros: actualmente están en 125. Reyes ha confirmado que “está sobre la mesa” la posibilidad de llevar barcos con agua como ya pasó en 2008.

“Los barcos tienen un impacto más visual y de concienciación que no de volumen de agua”, ha añadido. Y es que, según Reyes, ahora los ciudadanos no tienen la percepción de la gravedad de la sequía como la que tenían hace 15 años.

“Llevamos dos años de sequía y creo que hay muchas personas que todavía no saben que estamos en sequía porque no han notado nada en su casa y no hemos tenido cortes de agua”, ha afirmado.

