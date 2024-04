El Gobierno de Madrid reclama dinero a las familias de las víctimas de las residencias

Hace dos semanas la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid presentaba un demoledor informe que apuntaba a la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en buena parte de los miles de mayores fallecidos durante la covid. Ante lo cual, el Ejecutivo autonómico ha decidido guardar silencio y arrinconar el tema. Las familias de las víctimas, las grandes olvidadas por los juzgados hasta ahora, llevan ya cuatro años denunciando su invisibilización.

Si bien Ayuso no está dispuesta a reunirse con estos familiares, la Comunidad de Madrid no ha tenido reparo alguno en enviarles cartas para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril de 2020 que sus allegados estuvieron en las residencias antes de morir. Con declaraciones como 'No deberíamos hacer de la anécdota categoría' o 'Se morían en todas partes', la presidenta y su Gobierno se han esforzado por salvar políticamente y edulcorar la versión de una tragedia que hace aguas

