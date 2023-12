El Gobierno de coalición otorga entidad propia a la lucha por la vivienda digna

El Gobierno de coalición presidido pro Pedro Sánchez otorga entidad propia a la lucha por la vivienda digna en el organigrama. Por ello, recuperó el Ministerio de Vivienda, junto a Agenda Urbana, que hoy dirige Isabel Rodríguez. La ley de Vivienda, aprobada en las postrimerías de la pasada legislatura tras intensas negociaciones, se vendió como uno de los principales logros de la coalición progresista. Pero para su aplicación se requiere de las comunidades autónomas.

La mayoría de ellas están gobernadas, especialmente tras el pasado 28 de mayo, por el PP. La derecha hizo bandera con el rechazo a una norma que debería permitir ciertos límites a los precios del alquiler. En ciudades como Sevilla, los populares y Vox ya han mostrado sus intenciones de boicotear la ley, como informó este medio. El reto principal de la ministra es aterrizar la ley. La tarea no es sencilla. Rodríguez, durante su toma de posesión, se comprometió a desarrollar esta ley 'desde la leal cooperación con el resto de las administraciones públicas'. Los trabajos ya se han iniciad





