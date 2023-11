El gobernador del Banco de España advierte sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que habrá que adoptar nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y considera que es necesaria una evaluación 'transparente, continua y exhaustiva' de los efectos de estas reformas impulsadas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional.

Según ha alertado el gobernador durante su intervención en la 'Conference on Ageing', organizada por Banco de España, CEMFI y Georgetown University, se está produciendo un importante cambio demográfico, que no hará sino acelerarse a medida que avance el siglo XXI. El gobernador ha avisado de que un cambio demográfico tan grande podría tener profundas repercusiones económicas, con consecuencias incluso para la eficacia de las políticas monetarias y fiscales. 'Junto con el impacto del cambio tecnológico y climático es probable que represente el mayor reto al que se enfrenten las políticas económicas y sociales en las próximas décadas', ha alertado Hernández de Co

:

CİNCODİASCOM: Bonificaciones a la Seguridad Social por Personal investigador en EspañaEspaña dispone de un marco de ayudas fiscales a la I+D+i entre las que se encuentran las Bonificaciones a la Seguridad Social por Personal investigador, reguladas en el RD 475/2014, que tienen por objeto la reducción en las aportaciones empresariales a la Seguridad Social de aquellos empleados que dediquen la totalidad de su tiempo al desarrollo de actividades de I+D+i.

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

INVERTİA: Pedro Sánchez es reelegido presidente de EspañaPedro Sánchez, reelegido presidente con 179 votos en una investidura tensa y marcada por la amnistía

Fuente: Invertia | Leer más »

EXPANSİONCOM: Pedro Sánchez es investido como presidente del Gobierno en EspañaPedro Sánchez ha sido reelegido como presidente del Gobierno en España tras obtener el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso en la primera votación de investidura.

Fuente: expansioncom | Leer más »

ELPAİS_ESPANA: Debate parlamentario de investidura en EspañaResumen del primer día del debate parlamentario de investidura en España, con enfrentamientos entre los líderes políticos y acusaciones mutuas.

Fuente: elpais_espana | Leer más »

CNNEE: Acuerdos políticos en España generan protestas y preocupaciónAlgunos de los acuerdos entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y varias agrupaciones políticas regionales han dado lugar a protestas masivas, a la radicalización de la derecha española, e incluso, en el caso del pacto alcanzado con Junts per Catalunya, a una preocupación insólita del

Fuente: CNNEE | Leer más »

CİNCODİASCOM: Nuevo sistema de cotización de autónomos en EspañaEl nuevo sistema de cotización de autónomos en España entró en vigor en 2023 y se irá formalizando gradualmente en los próximos años. Hasta 2025 habrá diferentes tramos para determinar las bases de cotización máximas y mínimas, y se espera que después llegue el modelo definitivo por ingresos reales. Muchos trabajadores autónomos tienen dudas sobre cómo declarar y comunicar los rendimientos económicos a la Seguridad Social. El plazo para modificar los datos del trabajo autónomo y comunicar los rendimientos económicos terminó el 31 de octubre.

Fuente: CincoDiascom | Leer más »