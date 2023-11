El gigante CMA gana a Abanca la pelea por el 'factoring' del transporte

:

EXPANSIONCOM: Abanca rompe con Cooke y decide no vender Nueva PescanovaAbanca recula y ya no tiene a la venta el 97,7% del capital de Nueva Pescanova.Ha tomado la decisión después de deshacer el acuerdo de exclusividad que mantenía con la canadiense C

CINCODIASCOM: Abanca suspende la venta de Nueva Pescanova tras fracasar la negociación con CookeLa entidad apuesta ahora por priorizar la ejecución del plan estratégico

ELDIARIOES: Abanca aparca la venta de Nueva Pescanova: 'La empresa va bien'El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha asegurado que el banco ha 'aparcado' la búsqueda de un socio industrial para Nueva Pescanova, por lo que en la actualidad está abordando un proceso de posicionamiento de la compañía para fortalecer su proyecto empresarial, según recoge Europa Press.

CINCODIASCOM: La banca demanda a Sandra Ortega por la quiebra de Room MateDeutsche Bank, Banca March, Société Générale, Bankinter y Abanca pone el foco en un crédito de 140 millones

