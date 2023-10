'El Gallego' que se convierte en Spiderman, pescador, repartidor o gorila policía para 'sacar son

"No me llamo así, ese nombre solo lo puse para verificar el perfil". Este joven ourensano, que ahora sabemos que no es Diego, se presenta en las redes sociales como 'El Gallego', pero, además de ser de Galicia, es todo personaje que se le ocurra. El comienzo a su andadura viral arrancó como una broma entre colegas. Querían hacer algo simpático que llamase la atención y... ¿Quién era el gracioso de la pandilla? Pues 'El Gallego'.

Tras su primer personaje vinieron la monja, un gorila policía, el repartidor a domicilio, un Power Ranger... Y con todos consiguió su objetivo: generar sonrisas. "Vivimos muy acelerados y entre todos podemos sumar, conseguir sacar sonrisas. El humor siempre es bueno, y siempre desde el respeto", comenta bajo algún disfraz que desconocemos, al otro lado del hilo telefónico. Un vuelo de Sevilla a Santiago de Compostela junto a...

