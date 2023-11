'El frío lo mata todo': un mito que no siempre es así en seguridad alimentaria

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

A estas temperaturas, los microorganismos patógenos pierden capacidad para crecer. Un efecto que, como ya hemos visto, no es eterno: el pescado aguanta fresco en buenas condiciones durante unos dos días; la carne cruda, de uno a tres días; la leche abierta o postres caseros, unos cuatro días; y las verduras crudas, unos cinco días.

Aunque la gran mayoría de microbios patógenos son incapaces de multiplicarse por debajo de los 8ºC, como, un patógeno este último que solemos encontrar en alimentos que se comercializan troceados o loncheados como embutidos, en queso fresco, carnes y leche. headtopics.com

Esto ocurre gracias a la actividad del agua que contiene el alimento, que se transforma en cristales de hielo y, por tanto, los microorganismos no pueden usarla en sus reacciones y, en consecuencia, no pueden crecer.

Si un alimento está contaminado cuando entra al congelador, saldrá contaminado al descongelar. headtopics.com

Matthew Perry nos conquistó con Friends y nos enseñó a usar WindowsRecordamos uno de los momentos más entrañables en la trayectoria de Matthew Perry: la Microsoft Windows 95 Video Guide. Leer más ⮕

Los motivos por los que nos apetece algo dulce después de cenar, según dos nutricionistasUna de las causas tiene que ver con la dopamina que segrega nuestro cerebro cuando consumimos azúcar. Leer más ⮕

Exiliados por los precios de la vivienda en Ibiza: 'Si nos convence Teruel, nos compraremos una casa aquí'El hijo de Rafa dice en voz alta que Eivissa es más chula que Teruel. La frase tiene un pero. 'La casa nueva es mejor que la vieja'. La vivienda nueva es un piso de 100 metros cuadrados y varias habitaciones en el corazón de la capital de provincia menos poblada de España. Leer más ⮕

Esta madrugada cambio de hora ¿Cómo nos afecta?¿Por qué cambia la hora? El cambio de hora que ocurre en la madrugada del último domingo de octubre se conoce como 'horario de invierno' (en el hemisferio norte). Con esta medida se trata de aprovechar mejor la luz natural disponible durante el día y reducir el consumo de energía eléctrica en iluminación. Leer más ⮕

Cambio de hora: consejos para que no nos afecteInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Una extrabajadora de la Asociación para la Protección de la Adopción desvela cómo se 'blanqueaba' el cCuando las trabajadoras de la asociación comenzaron a sospechar de Sor María, acudieron a pedirle explicaciones. Sin embargo, según indicó una extrabajadora a Equipo de Investigación en 2012, no obtuvieron respuesta: 'Nos dijo que nos habíamos metido donde no nos llamaban'. Leer más ⮕