El fotógrafo de Diana y Dodi critica la última temporada de The Crown

Mario Brenna, el fotógrafo italiano que hizo una pequeña fortuna con las fotos de la princesa Diana y Dodi Fayed abrazados en un yate, dice que la última temporada de The Crown se equivoca. En lo que Brenna asegura que es su primera entrevista en un periódico en inglés, el paparazzo dice a The New York Times por correo electrónico que la descripción de The Crown de cómo capturó a Diana y Dodi es 'absurda y completamente inventada'.

El segundo episodio de la sexta temporada de The Crown , 'Two Photographs ', narra los esfuerzos de Brenna (interpretado por Enzo Cilenti) para captar la instantánea de Diana (Elizabeth Debicki) y Dodi (Khalid Abdalla) paseando en yate por el Mediterráneo en el verano de 1997. Según la descripción de The Crown , el padre de Dodi , Mohamed Al Fayed(Salim Daw), al parecer se las arregló para que Brenna tomara las fotos de la princesa Diana y Dodi en su yate, el Jonikal, con la esperanza de que las fotografías de Brenna de la pareja hicieran pública su incipiente relació





