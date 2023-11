“Estos suministros deben llegar a los civiles de Gaza sin demora”, dijo en una rueda de prensa tras visitar el paso fronterizo de Ráfah, que conecta el norte del Sinaí egipcio con el enclave palestino.

“Niños, mujeres, hombres, ancianos no pueden ser sacados de sus casas y ser tomados como rehenes por ninguna razón cuando este tipo de actos tienen lugar. No pueden no tener una investigación y no pueden no tener castigo porque este tipo de crímenes que hemos estado viendo todos, lo que vimos el 7 de octubre, son serias violaciones del derecho internacional humanitario”, relató en su intervención.

“Israel no solo tiene obligaciones morales, sino también legales que debe cumplir”, dijo. En esta línea, remarcó que el país “tiene que demostrar la aplicación apropiada del principio de proporcionalidad” en su respuesta al ataque de Hamás. headtopics.com

El fiscal general de la Corte Penal Internacional: "Israel no solo tiene obligaciones morales, sino también legales que debe cumplir" En su discurso, Khan también reafirmó que la CPI tiene “jurisdicción” para investigar “los crímenes cometidos por los nacionales de las partes implicadas” en el conflicto que deja más de 8.000 muertos palestinos por los bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad gazatí, y otros 1.400 fallecidos israelíes por el ataque de Hamás.

Así, el fiscal general de la CPI no solo se refirió a los ataques que lanzó el grupo islamista Hamás en territorio israelí, sino también a la intervención de Israel en la Franja de Gaza.

