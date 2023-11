El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra critica la censura en España

Hace ya tiempo que El Hormiguero de Pablo Motos debería haber cambiado su nombre por otro más honesto como Cuñadismo Extreme o Es la tarde de Pablo Motos. El programa supuestamente familiar con una tertulia más escorada a la derecha que el Costa Concordia lleva un tiempo denunciando la censura en España, algo verdaderamente notable siendo uno de los espacios televisivos más vistos del país.

Este miércoles fue a divertirse al programa el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y no encontró mejor diversión que cargar contra la ley de amnistía, contra el Gobierno, contra los catalanes y contra Podemos. Pero su mayor hit y el más comentado ha sido su lamento contra la censura. Atención a su argumento: 'A mí me dan mucha pena los humoristas. Ya no pueden hablar de nada. Antes había de homosexuales, de enanos, de todo. No ahora no'. Alfonso Guerra estuvo ayer en El Hormiguero y soltó uno de los comentarios más rancios del año. 'A mí me dan mucha pena los humoristas. Ya no pueden hablar de nada. Antes había chistes de homosexuales, de enanos, de todo... y ahora no.





publico_es » / 🏆 5. in ES

