El estado emocional y las expectativas de consumo continúan en la dualidad

Resultados de la segunda ola del estudio que analiza el estado anímico de los españoles y el impacto en sus comportamientos de consumo.cuyos resultados conforman un interesante barómetro sobre el estado de ánimo y emocional actual de los españoles y su consiguiente reflejo en sus decisiones de compra.

«En un contexto socioeconómico y geopolítico tan complejo como el que vivimos, donde la incertidumbre se ha instalado en nuestras vidas, desde Havas Media Network creemos que es clave contar con informes de este tipo que nos ayudan a conocer y entender qué siente el consumidor hoy día y cómo afronta este final de año», afirmalos españoles mantienen un relativo optimismo respecto a su...

, aun conviviendo con un alto estrés y desgaste emocional, que afecta casi a la mitad de la población. Son conscientes del contexto adverso, pero a nivel personal mayoría se sienten satisfechos con su vida, poniendo el foco en el autocuidado. headtopics.com

Pero, a pesar de este escenario general, una parte muy importante de los ciudadanos experimenta sensaciones vitales negativas como el estrés, altibajos emocionales o pérdida de energía. La percepción de tener éxito en la vida tiene un componente principalmente social y experiencial (relaciones familiares y amistades. En lo laboral prima la autorrealización y control del tiempo.

El marco inflacionario se instala en las expectativas de los consumidores: el 80% de los encuestados consideran que los precios seguirán subiendo, dato que impacta de forma directa en su relación y percepción de las empresas (un 82% entiende que han aprovechado para subir precios) y que aboca al consumidor a buscar alternativas: un 50% afirma que estaría dispuesto a cambiar de marca y producto en base a ofertas. headtopics.com

