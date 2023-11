El escritor Jaime Rubio Hancock presenta su nueva novela en clave de comedia

Después de haber publicado sendos ensayos sobre filosofía y humor, el escritor y periodista de EL PAÍS Jaime Rubio Hancock (Barcelona, 1977) presenta El informe Penkse (Altamarea), una novela en clave de comedia sobre el entorno laboral , cuyo protagonista se llama, precisamente, Jaime Rubio Hancock. Dice su biografía que es usted un periodista experto, entre otras cosas, en humor. ¿Cómo se consiguen esas credenciales? Hay que aprovechar cuando nadie mira.

Supongo que todos tenemos nuestras obsesiones y he tenido la suerte de que me hayan dejado escribir sobre algunas de ellas. ¿Cuánto hay de imaginación y cuánto de realidad en la historia de El informe Penkse? Es todo ficción: le puse mi nombre solo porque me pareció divertido. También es un nombre que me gusta mucho, aunque solo sea por la costumbre. ¿Qué distancia separa la escritura periodística de la de ficción? Diría que la relación con el lector. En el periodismo hay que contar algo que ha pasado o transmitir una idea de forma muy clara y directa a alguien que no quiere que le hagas perder el tiempo (con razón





