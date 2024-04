El equipo de First Dates celebra su 8º aniversario recordando sus primeros amores

First Dates es uno de los programas más conocidos de la televisión hoy en día. Por su restaurante, no han sido pocos los solteros que han pasado intentando encontrar al amor de su vida. Y, aunque algunos no han logrado su objetivo, hay quien ha llegado a casarse gracias al programa. Por ello, en su 8º aniversario, todo el equipo detrás de lograr encender la llama del amor ha querido recordar cómo fueron sus primeros pasos.

Eso es lo bonito del primer amor, que es pasional y no sabes lo que va a venir", ha explicado. Una experiencia muy bonita que poco se asemeja a la de Matías Rouge, quien "no fue correspondido": "Me rompieron el corazón". En lo que sí que han estado de acuerdo, todo es que realmente ninguno tuvo una estrategia clara.

First Dates Aniversario Amor Equipo Carlos Sobera Profesora Matemáticas

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



20m / 🏆 2. in ES

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Carlos Sobera: “A mí no me ha fichado ninguna cadena a golpe de talonario”Hablamos con uno de los rostros televisivos más conocidos en nuestro país, que acaba de publicar su primer libro autobiográfico.

Fuente: VanityFairSpain - 🏆 14. / 75 Leer más »

Manuel enfada a Carlos Sobera: 'He venido a 'First Dates' a buscar a una mujer como la que tengo ahora para poder dejarla y coger otra''Me están entrando hasta sudores, tengo que irme, no me hables', le dijo Carlos Sobera al comensal

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Carlos Sobera le ofrece a Maite Galdeano ir a 'First Dates' para encontrar novio: 'Estoy sola, ya lo sabes'La colaboradora le ha pedido como requisito fundamental que sea un hombre francés adinerado.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

José Luis deja sin palabras a Carlos Sobera en 'First Dates' con su catálogo de consoladores: 'Son lo máximo del mundo''Tengo el cubano, el colibrí, el torpedo… son de importación, una maravilla', le explicó el comensal al presentador del programa de Cuatro

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Estalla la tensión entre dos solteros de ‘First Dates’: ninguno quiere pagar la cuentaPágina oficial del canal de televisión Cuatro con toda su programación, imágenes, noticias de última hora y vídeos de sus programas, realities y series

Fuente: noticias_cuatro - 🏆 49. / 53 Leer más »

Blanca, sorprendida con su cita de 'First Dates': 'Va muy limpio para vivir solo'La toledana acudió por segunda vez al programa de Carlos Sobera en busca del amor tras fracasar su primera cita

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »