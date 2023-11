El enfado de Cristiano Ronaldo tras escuchar gritos a favor de Messi en su partido con el Al-Nassr

Cristiano, durante el encuentro de cuartos de final de la King Cup de Arabia Saudita entre el Al Nassr y el Al-Ettifaq de Steven Gerrard, presenció como la hinchada rival quiso 'provocarle' con un grito que no le gustó nada al portugués. Los fans del Al-Ettifaq gritaron, en gran parte del partido, el nombre de "Messi, Messi", haciendo referencia al Balón de Oro que había ganado horas antes el argentino.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SEXTANOTICIAS: El recuerdo de Leo Messi a Cristiano Ronaldo tras ganar su octavo Balón de OroEl astro argentino rememoró los '10 o 15 años' en los que mantuvo un dura 'batalla' contra Cristiano Ronaldo por ser el mejor del mundo.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Leo Messi habla sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo tras ganar su octavo Balón de OroFrance Football ha publicado un avance de la entrevista completa al argentino en la que este valora su histórica rivalidad con CR7.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: Cristiano Ronaldo y Conor McGregor hacen un 'careo' durante la velada Fury vs NgannouEl futbolista se encontró con la estrella de UFC y no dudaron en posar para las cámaras.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

20M: Cristiano Ronaldo se encuentra con Adesanya… y le pregunta por VolkanovskiEl futbolista y el luchador de UFC coincidieron en Riad antes de la pelea entre Tyson Fury y Francis Ngannou

Fuente: 20m | Leer más ⮕

CNNEE: ¿Cuántos balones de oro ha ganado Lionel Messi y qué hizo esas temporadas?El rosarino alcanzó un récord en la premiación que él mismo podría volver a batir. El próximo 30 de octubre se definirá quién ganará el trofeo

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Leo Messi gana el Balón de Oro 2023Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕