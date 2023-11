El encuentro de Tommy Lee y Pamela Anderson en 1994

“Pamela y yo nos conocimos la noche de fin de año de 1994”, evoca Tommy Lee en su libro de memorias Tommyland. Sucedió en el club Sanctuary, entonces propiedad en parte de Anderson. Una camarera le sirvió a la estrella de rock un chupito de Goldschläger, un aguardiente de canela con copos de oro, diciéndole que era invitación de Pamela. Tommy, impresionado, se acercó a la zona del local donde la anfitriona estaba tomando copas en un sofá con un grupo de amigas.

“Le di un trago a mi botella de Cristal, fui allí y me senté junto a ella”, recuerda él. “No dije hola. No dije ni una palabra. Solo lamí un lado de su cara como si fuese un puto perro gigante. Ella estaba en plan “Oh, dios mío”, y sus amigas se volvieron locas, agitando las manos y diciéndole “No, no, no ¡NO!”. No se pusieron muy contentas cuando mordí una pastilla de éxtasis en dos y puse la mitad en su boca





