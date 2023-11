El emblemático cementerio Hollywood Forever celebra el Día de los Muertos | Video

Vida y Muerte en la Máscara". El evento es una celebración para los seres queridos que han muerto y aunque es una tradición mexicana, personas de otras culturas y religiones aprecian el significado de esta celebración.

CNNEE: Bad Bunny estrena video de 'Baticano' con temática de horror | VideoBad Bunny liberó el videoclip de la canción 'Baticano' este martes, la producción hace homenaje al cine de horror y muestra al cantante como el vampiro | Entretenimiento | CNN

EFENOTICIAS: Ucrania cifra el más de 300.000 el número de soldados rusos muertos en la guerraRusia ha perdido en su invasión de Ucrania a más de 300.000 soldados, según el último recuento del Estado Mayor de Kiev.

BBCMUNDO: Hamás: “El grupo de WhatsApp estaba en silencio, todos estaban muertos”Palestinos que viven en el Reino Unido le cuentan a la BBC cómo se enteraron del destino de su familia en Gaza.

PEOPLEENESPANOL: Colecciones inspiradas en el Día de Muertos que te enamoraránModa, accesorios, productos para el hogar... Cada vez más marcas se inspiran en la festividad más famosa de México para lanzar colecciones especiales. ¿Cuál es tu favorita?

ELDIARIOES: Al menos 50 muertos en un ataque aéreo en el norte de GazaEl director de un hospital cercano al campo de refugiados de Yabalia ha reportado que 'más de 50 personas han fallecido hasta el momento' tras un ataque aéreo perpetrado por Israel en la zona, en el norte de la Franja de Gaza.

INFORMATIVOST5: Bombardean un campo de refugiados en Gaza: al menos 145 muertosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

