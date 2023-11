El email marketing y automation en la era del GDPR

Lunes a las 8 de la mañana, en el metro abarrotado consultas el correo de camino al trabajo. Lo encuentras también lleno de mensajes sin leer…¿Cuándo me he suscrito yo a esta news?¿Tres mensajes de la misma marca el mismo día? Gracias a los Monty Python tenemos hoy en día interiorizado el concepto de SPAM, como esa publicidad con la que no paras de tropezar, molesta y no deseada. La ley GDPR en Europa vela por la protección de los usuarios.

Obliga a las empresas a recopilar su consentimiento explícito para poder enviarles comunicaciones, además de facilitar el proceso de baja. Esto es un gran avance, pero no exime a las marcas y corporaciones de realizar prácticas honestas y no intrusivas. El email marketing y automation, bien empleados, son herramientas muy potentes dentro de tu estrategia inbound, que se basa en la atracción. No olvidemos que una persona se ha interesado en nosotros dejándonos su contacto, convirtiéndose en un lead. Empieza una nueva “relación” que debemos cuidar y nutrir, y hay que estar a la altura de esta confianza depositada en nosotro

: