El director ejecutivo de JPMorgan venderá 140 millones de dólares en acciones del banco

esta es la "primera venta de acciones de este tipo", desde que Dimon tomó las riendas de la empresa en 2005. "Dimon sigue creyendo que las perspectivas de la empresa son muy sólidas y que su participación en la empresa seguirá siendo muy significativa", destaca el documento.

De acuerdo con The Wall Street Journal, esta venta probablemente genere dudas sobre cuánto tiempo más pretende Dimon, de 67 años, permanecer al mando de JPMorgan. No obstante, un portavoz dijo al medio que Dimon no tiene planes de vender acciones adicionales en este momento y que esta venta no es una señal de que se esté preparando para retirarse pronto.

Así estafó, presuntamente, la directora de un banco en Leganés 85.000 euros a una clientaLa directora de una oficina bancaria en Leganés habría, presuntamente, estafado 85.000 euros a una clienta del banco con problemas de salud. Leer más ⮕

Banco Sabadell se dispara en bolsa tras obtener los mejores resultados de su historiaA pesar de haber mejorado su aspecto técnico, la señal de compra se generará si logra superar los 14,14 euros. Leer más ⮕

Banco Santander rebasará por primera vez los 10.000 millones de beneficio en un año este 2023La entidad espera cerrar el ejercicio con una rentabilidad del 15%, lo que le permitirá obtener alrededor de 11.000 millones de ganancias Leer más ⮕

¡Y ahora el Metaverso! Otro paso hacia el futuro digitalBanco Santander explica todo lo que debes saber para aprovechar el nuevo universo virtual. Leer más ⮕

Una empresa de áreas de servicio tiene a los trabajadores más felices de EEUUA pesar de ser poco conocida en España, Love's Travel Stops & Country Stores, es un gigante con unos ingresos anuales estimados en 26.500 millones de dólares (25.010 millo Leer más ⮕

La Junta retira la marca 'Castilla y León Excelente' tras constatar que la empresa adjudicataria la copió de un banco de imágenesHa durado menos de un mes. La Junta de Castilla y León ha anunciado que retira de manera 'inmediata' la marca y el logo de 'Castilla y León Excelente' como imagen del turismo del gobierno autonómico tras constatar que la empresa adjudicataria, Área YRG Asesores de Comunicación SL', la copió de un banco de vectores. Leer más ⮕