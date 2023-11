El director de la Agencia Estatal de Investigación destaca el progreso de la investigación en España

'Progresa adecuadamente'. Ese es el diagnóstico que hace el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Domènec Espriu, sobre el panorama de investigación actual en España. En una entrevista en exclusiva con D+I - EL ESPAÑOL, el responsable de la AEI explica que este ecosistema es 'razonablemente bueno', pero 'no es excelente'

. 'Desde luego, no es todo lo bueno que nos gustaría y, posiblemente, tampoco todo lo que debería en relación con los indicadores objetivos como el nivel económico, la renta per cápita o el desarrollo del país'. Según Espriu, la razón principal es que 'ha estado sujeto a muchos vaivenes', ya que ha sido una de las áreas 'que más ha sufrido' cada vez que se ha producido una crisis económica. 'Las políticas de investigación lo que quieren es consistencia, continuidad, los resultados se ven a lo largo de muchos años (...) y los distintos gobiernos que ha habido, me remonto a muchos años atrás, no han sabido mantener esa consistencia y esa continuidad', apunta. En este sentido, menciona crisis económicas como la del año 1993, después de las Olimpiadas, y la de 2008, donde la caída presupuestaria en las políticas públicas de I+D se reflejó a partir de 2011 y no se ha recuperado hasta hace muy poco tiempo. 'No estamos hablando de una década perdida, sino de dos en las cuales la política de I+D en España ha sido muy justa a nivel de esfuerzo de los políticos públicos en general', resum

:

