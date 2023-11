El Diccionario Collins elige 'IA' (Inteligencia Artificial) como palabra del año

"Considerada como la próxima gran revolución tecnológica, la IA ha experimentado un rápido desarrollo y ha dado mucho que hablar en 2023", afirma la editorial de diccionarios con sede en el Reino Unido en un comunicado en el que anuncia su decisión.

Aunque las capacidades de la IA para imitar el habla humana fascinaron a la gente al principio, también fueron fuente de cierta ansiedad, según Collins. "Si de repente los ordenadores se convertían en expertos en el ámbito más humano de todos, el lenguaje, ¿qué pasaría después? Se produjo una explosión de debate, escrutinio y predicción, y una justificación más que suficiente para la Palabra del Año 2023 de Collins: IA", continúa el comunicado.

Este miércoles comenzó en el Reino Unido la primera Cumbre Mundial sobre la Seguridad de la IA. Su anfitrión es el primer ministro británico, Rishi Sunak, en Bletchley Park, que sirvió de cuartel general para el programa de descifrado de códigos de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, y contará con ponentes como la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.

El año pasado, el diccionario nombró"permacrisis" —"periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad"— como palabra del año, siguiendo con"NFT", abreviatura de"non-fungible token", o"certificado digital único, registrado en una blockchain, que se utiliza para registrar la propiedad de un activo como una obra de arte o un objeto de colección" en 2021.

